Ouverture de la 14ème conférence des Entreprises Publiques Locales Outre-mer

Le 12/06/2019 | Par Département de La Réunion | Lu 94

Ce mardi 11 juin, s’est ouverte dans l’hémicycle du Conseil départemental de La Réunion, la 14ème conférence des Entreprises Publiques Locales Outre-mer suivie d’une séance plénière sur le thème de l’Aménagement du territoire dans les Outre-mer : les enjeux d’aujourd’hui et de demain.



De Mamoudzou à Saint-Denis-de-la-Réunion, les 150 congressistes venus de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de métropole auront l’occasion, en séances comme lors de visites de sites, de cerner les réalités locales et de promouvoir leur action sur le développement local et la qualité de vie.



Le Président du Département, Cyrille Melchior, a souhaité la bienvenue aux participants de cet événement majeur et fédérateur. « Je tiens tout d’abord à vous exprimer, Monsieur le Président, cher Jean-Léonce Dupont, notre plaisir d’accueillir cet événement à La Réunion, pour la 4ème fois, et plus particulièrement dans nos locaux, pour la première fois. Le Département est une des collectivités qui a développé ces outils performants que sont les Sociétés d’Economie Mixte (SEM), les Entreprises Publiques Locales (EPL) mis en place par le législateur pour aider à aller plus vite. Nous y avons vu des outils au service d’une administration publique performante, soucieuse de l’aménagement du territoire, du développement économique, social et culturel ainsi que de l’épanouissement de la population. Par leur réactivité, par leur souplesse, par leur transparence et par leur capacité à inscrire leurs actions sur le long terme, les EPL offrent à bien des égards des outils facilitant la mise en œuvre de l’action publique territoriale. Elles assument sans conteste un rôle de locomotives du développement des territoires. C’est donc fort de cette conviction et de cette ambition que le Conseil départemental de La Réunion défend la pertinence de cet outil au service d’une action efficace et porteuse de dynamisme pour le territoire » a déclaré le Président Cyrille Melchior.





Conférence de l’EPLOM, véritable congrès de tous les Outre-mer



Depuis 1990, cette conférence est à la fois un lieu de réflexion, d’échanges et de découvertes. Tous les deux ans depuis 30 ans, la Conférence des EPL Outre-mer est organisée tour à tour dans les différents territoires ultramarins. Cette année, l’événement permettra de mesurer la contribution des EPL dans les multiples domaines d’intervention de l’action publique, dans tout ce qui touche au quotidien des habitants et à leur qualité de vie.



Les séances plénières et ateliers thématiques porteront sur les sujets d’intérêt communs aux Collectivités et à leurs EPL : immobilier et aménagement urbain, développement économique, transport, énergie, traitement des déchets, eau, assainissement... Les visites professionnelles emmèneront les participants au cœur des projets et réalisations des EPL réunionnaises et mahoraises.





Environ 1300 EPL dont 35 à La Réunion créées à l’initiative des élus locaux



Elus, dirigeants, collaborateurs, partenaires institutionnels et privés des EPL se retrouveront pour échanger sur les problématiques propres au développement des collectivités et des territoires Outre-mer.



« 10 % des 1300 EPL concernent les territoires ultra marins. Les objectifs pour nos congressistes sont à la fois des échanges d’expériences, des problématiques qui sont souvent communes, nous visitons un certain nombre de sites dans des domaines extrêmement différents, et le travail sur une thématique et notamment la thématique de cette conférence à savoir « Agir pour la qualité de vie en outre-mer ». Nous avons des EPL dans différents domaines, cela va de l’immobilier et notamment l’habitat, cela passe par la mobilité, le tourisme et notamment le tourisme durable, cela peut passer par la gestion des déchets, le domaine social… des champs extraordinairement larges. Je rappelle que les EPL sont créées à l’initiative des élus locaux. Les Collectivités territoriales ont besoin d’outils performants, efficaces et les EPL ont une caractéristique, elles sont à la fois dans le domaine public et dans le domaine privé. C’est une forme de partenariat public-privé où l’on a à la fois la vision et la recherche d’une stratégie de long terme et l’efficacité d’une société anonyme de droit privé. Ce sont des outils à la disposition des élus pour leur permettre de gérer efficacement un certain nombre de services à la disposition du très grand public » a indiqué Jean-Léonce Dupont, Président d'honneur de la Fédération des Entreprises Publiques Locales et Président du Département du Calvados.





4 jours à La Réunion : au programme séances plénières, ateliers et visites de terrain



3 séances plénières seront organisées sur L’aménagement du territoire dans les Outre-mer : les enjeux d’aujourd’hui et de demain, La gouvernance des EPL : des outils diversifiés au service des politiques locales et Le développement des EPL par l’intégration dans leur environnement régional.



6 ateliers porteront sur les thèmes suivants : la réponse des EPL aux enjeux de la loi orientation des mobilités en outre-mer, Les EPL et le financement de projets, Le développement du tourisme durable en outre-mer : des EPL à la manœuvre, Les EPL, moteurs dans l’économie circulaire en Outre-mer, Les EPL immobilières face aux défis démographiques, La gestion de l’eau en outre-mer : un enjeu à la fois économique, environnemental et sanitaire.



Les 3 séances plénières, les 6 ateliers et les 7 visites prévoient d’aborder tous ces sujets à travers les enjeux locaux élargis aux autres réalités ultramarines : tourisme durable, défis démographiques, environnementaux et sanitaires, développement économique, capacité de financement des projets, rôle des collectivités locales et de leurs partenaires institutionnels. Les tables rondes accueilleront autant d’élus locaux, de dirigeants d’EPL que d’experts. Les visites, quant à elles, permettront de prendre la mesure des réponses concrètes apportées par les EPL aux besoins d’équipements et de services.



« Aujourd’hui, la collectivité départementale participe à 3 sociétés publiques et à 11 Sociétés d’Economie Mixte sur le territoire. Cela représente plusieurs centaines d’emplois à La Réunion. Ces EPL sont de véritables acteurs économiques du territoire, ayant un rôle structurant et innovant indéniable. Il y a de véritables leviers à bâtir mais aussi des partenariats innovants à construire afin de rendre ces outils encore plus performants sur des territoires exsangues tels que les nôtres, confrontés à des problématiques conjoncturelles et structurelles particulières. Je tiens à saluer l’initiative de la Fédération des EPL de mettre en exergue à travers cette conférence, les établissements publics d’Outre-mer, leurs problématiques ainsi que leurs réussites. Je suis convaincu que les échanges et les différentes rencontres programmées permettront d’ouvrir de nouveaux horizons et de nouvelles perspectives en la matière. Je voudrais souligner que c’est un événement auquel aurait très certainement aimé participer mon regretté collègue Marc-André Hoarau, décédé le 31 mars dernier et qui assumait la présidence de Cyléa et de la Fédération des EPL de l’Océan Indien. Marc André était un élu visionnaire qui avait su saisir tout l’enjeu du développement des EPL sur notre territoire. J’aimerais rendre un vibrant hommage à ce défenseur d’une politique audacieuse et innovante au service du territoire et dont la voix manque aujourd’hui à l’occasion de ces rencontres » a conclu Cyrille Melchior