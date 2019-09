Ouverture de la 2ème session du MOOC "maîtriser le Shell Bash", produit par l'université de La Réunion

Le 23/09/2019 | Par Université de La Réunion

Deuxième session du MOOC (Massive Open Online Courses) produit entièrement par l'Université de La Réunion, intitulé Maîtriser le shell Bash.



Disponible gratuitement sur la plateforme FUN (France Université Numérique), ce cours en ligne gratuit vise à acquérir les compétences pour interagir et contrôler son ordinateur ou des serveurs au moyen d'un terminal.



Sur plus de dix semaines, le MOOC propose de découvrir et de s'approprier un outil puissant et incontournable, le "Shell", utilisé par les trois grands systèmes d’exploitation pour ordinateur (Windows, MacOS et Linux).



Ce MOOC s'adresse ainsi :

• à toutes les personnes ayant le niveau bac intéressées par l'informatique,

• aux personnes s'initiant à un système d'exploitation inspiré de Unix,

• aux étudiants en informatique de niveau Licence ou ingénieur,

• aux lycéens de terminale inscrits dans l'option ISN (Informatique et Science du Numérique) et voulant en savoir plus,

• et à tous les professionnels du domaine.



Informations pratiques

• Inscriptions : jusqu'au 12 décembre sur la page de FUN ;

• Durée du cours : du 09 septembre au 15 décembre 2019

• L’inscription et la participation sont gratuites ;

• Une attestation sera remise en fin de session (si score de 70 % atteint).