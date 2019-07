Ouverture de la maison de projet pour le Papi Hermitage

Le 12/07/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 53

Dans le cadre des travaux de lutte contre les inondations (Gemapi), le Territoire de la Côte Ouest ouvre une « Maison de projet » pour le Papi Hermitage – Saline-les-Bains. Nous publions en intégralité le communiqué du TCO.



Située aux abords du chantier, juste à côté du stade de football de la Saline-les-Bains, cette maison de projet est avant tout un espace de dialogue et de rencontre avec la population.



Les usagers peuvent également obtenir de la documentation, visionner le film ou encore regarder les panneaux de présentation du projet.



Les jours et heures d’ouverture de la Maison de projet Papi



Jusqu’au 31 juillet 2019 :



Les lundis de 17 à 18 heures

Les mardis, jeudis et vendredis de 15 à 18 heures

Les mercredis de 9 à 18 heures

Et les samedis de 9 à 12 heures



À partir du mois d’août, les permanences se tiendront :



Les mercredis de 9 à 18 heures

Et les samedis de 9 à 12 heures



L’ouverture du Chemin Bruniquel reportée à septembre 2019. Les travaux entrepris sur le chemin Bruniquel ont pris du retard du fait de la complexité de la réalisation des ouvrages.



L’ouverture initialement prévue en juillet ne pourra par conséquent pas avoir lieu et sera reportée au mois de septembre.



La navette gratuite mise en place pour permettre aux habitants de se déplacer de part et d’autre de ce chemin sera maintenue jusqu’à la réouverture du chemin Bruniquel.