Ouverture des déchetteries de la CASUD au commerçants et artisans

Le 31/03/2020 | Par CASUD | Lu 170

Dans le contexte actuel de lutte contre le Covid-19, et afin de maintenir la salubrité publique, le Président de la CASUD et les maires des communes membres (l’Entre-Deux, Saint-Joseph, Le Tampon et Saint-Philippe) informent les commerçants et artisans exerçant leur activité professionnelle sur le territoire de la CASUD qu’ils peuvent déposer – sous conditions - dans les déchèteries de la CASUD, les cartons et plastique utilisés pour l’emballage ou le transport de produits destinés à la vente aux particuliers (produits alimentaires notamment).



Pour tous renseignements, les commerçants et artisans sont invités à contacter la SPL SUDEC au 0693 21 76 45