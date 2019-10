Ouverture du premier procès de la nouvelle cour criminelle ce lundi

Le 21/10/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 511

Peu de régions françaises ont été choisies pour tester cette nouvelle instance juridique pendant trois ans. Parmi les sept juridictions, La Réunion a été retenue pour installer une cour criminelle, à mi-chemin entre le tribunal correctionnel (les délits et peines allant jusqu’à 10 ans) et la cour d’assises (les crimes). L’objectif : désengorger les tribunaux, accélérer les procédures judiciaires et limiter les correctionnalisations d’affaires (des crimes qui devraient être jugées devant les assises mais qui le sont finalement devant le tribunal correctionnel, comme les délits).La particularité de cette instance est qu’elle compte cinq magistrats sans jury (à la différence du tribunal correctionnel qui ne compte que trois magistrats et les assises qui en ont également trois, avec un jury en plus). De plus, parmi les cinq magistrats de la cour criminelle, trois seront des magistrats professionnels, un magistrats honoraire et un magistrat temporaire. Elle est aussi compétente pour des peines criminelles allant de 10 à 20 ans de réclusion. Tout appel sera néanmoins jugé par la suite devant la cour d’assises.Certains avocats sont réticents et dénonce le manque de participation des citoyens (les jurys) dans cette cour ainsi que la qualification de certains crimes comme des "sous-crimes" qui seraient jugés à la fois comme des délits et des affaires criminelles.Ce lundi, c’est un viol qui y sera jugé sur deux jours dans la sale d’audience des assises, rue Juliette Dodu à Saint-Denis. Mercredi, place au jugement d’un acte de violence ayant entraîné la mort dans l’intention de la donner. En effet, un homme de 27 ans devra expliquer le coup de poing asséné le 29 juillet 2018 à la Plaine des Cafres, causant le décès de la victime. Une dispute sur fond d’alcool qui a tourné au drame ; la victime étant mal tombée. Un scénario similaire par la suite jugé jeudi et vendredi : deux hommes auraient asséné plusieurs coups à un troisième lors d’une bagarre encore une fois sur fond d’alcool. La victime n’a pas survécu.