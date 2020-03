[PHOTOS] Confinement : Tentative de cambriolage d’un restaurant en plein jour !

Le 19/03/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 11636

Pendant que la population reste sagement chez elle pour lutter contre la propagation du coronavirus à La Réunion, certains petits malins profitent que les rues soient quasiment désertes pour agir …



Comme on peut le voir sur ces captures d’écran d’une caméra du surveillance, où trois jeunes sont filmés en train de tenter "OKLM" d’ouvrir le rideau de ce snack de Saint-Benoît, en plein milieu de l’après-midi.



Le propriétaire des lieux a découvert ces images aujourd’hui, après avoir constaté que le rideau métallique de son restaurant était décalé de manière inhabituelle:



"Les images datent d’hier à 15h50. Quand j’ai vu ça, j’ai pensé à aller les chercher, mais la raison me dit de ne pas le faire… Je pense qu’ils profitent du confinement pour faire des choses comme ça", nous confie Matthias.



Son snack tout neuf devait ouvrir ses portes pour la première fois ce mardi. "J’ai attendu trois mois pour être bien préparé, et le jour de l’ouverture on est placé en confinement… Du coup j’ai choisi de repousser la date", nous explique-t-il quelque peu frustré, "mais je comprends ces mesures, on est tous dans la même galère".