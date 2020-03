[PHOTOS] Coronavirus: Les distances de sécurité peinent à être respectées à La Réunion...

Le 17/03/2020 | Par Ludovic Grondin | Lu 1965

Les autorités sanitaires n'ont eu de cesse de marteler les mêmes consignes depuis le début de la crise du coronavirus mais les habitudes sont difficiles à changer. Encore plus lorsque l'on doit garnir ses placards de produits alimentaires essentiels avant la phase de confinement qui s'ouvre dès cet après-midi.Un peu partout dans l'île, on assiste aux mêmes scènes. Les clients s'agglutinent aux entrées des magasins où les vigiles limitent les entrées afin de ne pas dépasser un nombre trop important, en même temps, dans un lieu confiné.Dans les files d'attente, du coup, la consigne de respect de distance d'au moins 1 mètre entre chaque personne, puisque, rappelons-le, ce sont les gens qui sont les "véhicules" du virus, peine à être respectée, comme c'était ici le cas devant le magasin E.Leclerc du Butor à Saint-Denis ce mardi matin.Pour éviter d’être contaminé par le Covid-19, Stéphane Gayet, un infectiologue au CHU de Strasbourg interrogé par la chaîne d'info en continu LCI, estimait même qu'il faudrait voir plus large que la distance d'un mètre. "Je préconise plutôt 1 mètre 50, c’est plus raisonnable. J'en veux pour preuve que le centre de contrôle et de prévention américain (CDC) préconise lui 2 mètres", argumentait le spécialiste au micro de LCI. "Le CDC a en effet récemment publié une note d’information, dans laquelle l'agence fédérale américaine demande "d’éviter les contacts étroits", estimés à une distance d'"environ 6 pieds, soit 2 mètres".