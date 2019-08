Povre dupuy, faire battre didier robert !!!!!!!! Ah didiX est candidat.... OK ok ok.... Mme Dinedar rentrez vos poubelles

Pas surpris. Nou té coné navé longtemps, depuis lavé fé l'alliance avec gilbert anette pou le département. L'objectif premier étant non pas de battre DR mais de garder le pouvoir. A un moment fo changer de camp c sure, surtout quand néna pu de poid ou quand ou voir comment y rode casse a ou. Le problème dans la politique, kan ou lé militant ou lé obligé suive, mais quand ou sa va bana y di ou lé un traître. La question ke mi pose, c ki le traitre? Anette? Dindar? Le nouveau Maire st denis nora rien de bana... Du sang neuf nou la besoin, avec l’expérience qui va avec. Kan mi di l’expérience c pas l’expérience judiciaire ou en emploi familiale bien sur. Une personne honnête qui viendra non pas pour sa poche mais pour les dyonisiens... #AléChinois #LePeupAvecOu