PLR : "La SCPR passe en force sur la carrière de Bois Blanc"

Le 11/01/2019 | Par Zinfos974 | Lu 312

Deux jours après avoir rencontré le préfet, la présidente du PLR continue de marquer son indignation vis-à-vis de la méthode employée par la SCPR, pétitionnaire de la future carrière de Bois Blanc Saint-Leu. Le communiqué du PLR :

"En pleine période de vacances scolaires et de vacances du BTP, la SCPR a lancé le défrichage sauvage de la carrière de Bois Blanc. Informée de la situation, la préfecture a fait arrêter les travaux le 10 janvier 2018. Toutefois, l’entreprise s’acharne à continuer les travaux malgré la règle d’interdiction de défrichage durant l'été austral, afin de protéger les espèces animales dont c'est la période de reproduction.



La population et les riverains ne sont pas informés de ce qui se passe sur le site. Aucun affichage, pourtant obligatoire, n’est visible de la route. Plus de deux hectares de végétation ont été rasés pour faire place aux baraquements de chantier et à un forage.



Un tir de mine dit d’ébranlement sera prochainement effectué. Le PLR dénonce ce passage en force et rappelle que la carrière de Bois-Blanc n'est pas inscrite au schéma départemental des carrières de 2010, seul schéma en vigueur depuis l'annulation du dernier par la cour d'appel de Bordeaux.



De plus, s’agissant de la Nouvelle Route du Littoral, le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN), a rendu un avis en date du 21 décembre 2018 qui conclut que pour protéger l'environnement, l'option tout viaduc serait préférable, et demande à l'administration de justifier le contournement du jugement de la cour d'appel de Bordeaux, sans réponse à ce jour."