PRIME A LA CONVERSION : Comment en bénéficier à la Réunion !

Le 08/01/2019 | Par Zautos974 | Lu 184

Depuis le 1 ier janvier de cette année, l'une des mesures phares de la transition écologique, la prime à la conversion, est entrée en vigueur. Elle permet notamment aux ménages les plus modestes de bénéficier d'une prime, variable selon les revenus, pour changer leur véhicule vieux et polluant contre un modèle plus récent, neuf ou d'occasion. Et d'un coup de pouce supplémentaire pour un véhicule hybride ou électrique…