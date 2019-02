Pacifique Nord Ouest: WUTIP, un cyclone(typhon) intense en plein hiver...(VIDEO)

2: je vous propose ma vidéo illustrative

2019 Fev 22 17h31 Mascareignes1: un cyclone tropical intense "en plein hiver". Mais ou? Et bien sur le Pacifique Nord Ouest of course. Le Roi des bassins cycloniques fait déjà la une dans le petit monde des traqueurs de cyclones. Même si cela ne préjuge pas de ce qui pourrait se passer par la suite il est quand même probable que le bassin cyclonique le plus important du monde n'en restera pas là cette année.Pour rappel même si Février est normalement le mois le moins actif pour la région on n'a observé un "Super Typhon"(super cyclone) en 2015 et un typhon(cyclone) en 2014 alors que la normale est de 0.1 typhon par an en Février depuis 1959.3: je vous remercie de votre intérêt pour les formations cycloniques qui évoluent en dehors du Sud Ouest Indien. Cela me fait énormément plaisir assurément.4: sur ce je vous dis bonne continuation et bon début de soirée.Cheers,Patrick Hoareau.