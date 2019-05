Palmarès du Pavillon Bleu 2019: Seules 4 plages de Saint-Paul décrochent le label

Le palmarès pour notre île est identique à celui de l'an passé pour La Réunion. Seules quatre plages de Saint-Paul (Boucan Canot, Boucan Canot piscine, Roches-Noires et l'Hermitage la passe) décrochent en 2019 le label Le Pavillon Bleu. C'est la 19ème année que la commune est récompensée. Celle de Saint-Leu l'a perdu en 2016.



Comme l'an passé, aucun port n'est inscrit cette année parmi les lauréats, celui de Saint-Gilles n'y figurant plus depuis 2017.



Pour rappel, ce label récompense et valorise chaque année les ports de plaisance et les communes "engagés dans une démarche d'excellence environnementale et répondant à des critères bien spécifiques en matière de gestion de l'eau, de gestion des déchets et d'éducation à l'environnement".



Les jurys français et international du Pavillon Bleu, seules instances compétentes et décisionnaires, jugent au cas par cas du respect des critères, des efforts consentis en fonction de la taille, des moyens financiers et autres caractéristiques des communes et ports candidats.