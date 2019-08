2. Saucratès le 23/08/2019 11:38



Salut Carl. Quelle productivité en terme d'articles ! Moi, la position du lycée Sainte Geneviève ne me gêne pas. Je peux comprendre que des personnes, des parents, des enfants, des jeunes, veulent affirmer leurs personnalités et leurs origines ethniques mais je comprends aussi qu'une école privée veuille imposer un style vestimentaire (uniforme) et une tenue. Les dreadlocks ou rastas véhiculent une certaine image qui peut ne pas correspondre à celle qu'un lycée bourgeois veut donner. Peut-être que le règlement de l'école devrait être plus précis sur les chevelures acceptées, et prévoir par exemple le chignon pour les filles dès lors que leur longueur dépasse X centimètres. C'est une très bonne idée !



J'imagine très bien que les dreadlocks puissent être acceptées au gouvernement français, tout comme le voile islamique (cela ne saurait tarder) ou la minijupe, mais qu'ils puissent être refusés dans un établissement scolaire privé catholique. De la même manière qu'il n'y a pas encore d'uniformes institués pour les membre du gouvernement alors qu'il peut y en avoir dans l'établissement Sainte Geneviève.



Enfin et dernièrement, des parents qui font un tel battage médiatique sur une simple histoire de chevelure de leur enfant ne se sont-ils pas trompés en cherchant à entrer dans l'enseignement privé catholique ? Car, l'enseignement catholique, c'est avant tout des valeurs éthiques et morales religieuses. Les catholiques ne mettent pas leurs enfants dans ce genre d'école juste afin qu'ils soient entre eux. Les catholiques mettent leurs enfants dans ce genre d'établissement pour qu'on leur inculque une éthique, des valeurs de respect des autres, de la société et des règles de cette société. Je ne vois pas cela dans cette épisode et dans le comportement des parents. Je ne sais pas quel objectif ces derniers poursuivent, mais manifestement, cela n'a pas grand chose à voir avec le respect des autres et des règles de la communauté.



Alors évidemment, je peux comprendre que ma position choque certains, notamment ceux qui mettent en première ligne les valeurs du public, l'ouverture aux autres, à la diversité. Mais l'ouverture aux autres ne veut pas dire licence vestimentaire ou de tenue. Amitiés. Saucratès