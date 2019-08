Pandathlon 2019

Le WWF France et la Région Réunion mettent en place des événements de sensibilisation visant à préserver et valoriser la biodiversité réunionnaise : le Pandathlon a pour finalité de récolter des fonds pour la préservation de l’environnement de La Réunion.L’activité de randonnées et de plein air participe naturellement à la valorisation touristique et économique du territoire.Les dons sont attribués à une association locale pour la mise en œuvre d’actions visant à sensibiliser, informer ou promouvoir les connaissances.