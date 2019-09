C’est sous les encouragements de Miss Réunion 2019 Morgane Lebon, et du parrain Raphaël Louvigny, vice-champion de France de paracanooë, que plus de 1 800 Réunionnaises et Réunionnais ont pris le départ sur l’un des 3 parcours du pandathlon 2019, une marche éco sportive organisée par la Région Réunion en partenariat avec WWF France.Cette 8ème édition s’est déroulée ce dimanche 22 septembre à l’Entre-deux et a rassemblé petits et grands autour d’une cause commune : la lutte contre la pollution plastique. Trois parcours étaient proposés : 4km marmaille, 10km famille et 22km sportif.« Je remercie chaque Réunionnaise et chaque Réunionnais qui s’est engagé cette année encore, en faveur de la biodiversité réunionnaise. Vous avez été très nombreux à vous mobiliser pour cette 8ème édition du Pandathlon. Pour La Réunion, pour la Planète ».« J’ai été très honoré de parrainer cette 8ème édition du Pandathlon qui, cette année, porte le combat de l’association Terra Océana à travers le projet Défi Plastik qui lutte contre la pollution plastique en mer ».« Cette année encore, les Réunionnaises et les Réunionnais se sont mobilisés pour la planète en participant à la 8ème édition du Pandathlon au profit de la lutte contre les pollutions plastiques.Evènement éco-conçu, qui vise à sensibiliser les citoyens aux enjeux environnementaux comme la perte de biodiversité ou le changement climatique, le Pandathlon a été cette année encore un moment de solidarité et de convivialité au profit de la nature.Merci encore à tous les pandathlètes, au jeune et valeureux parrain de cette édition et à la Région Réunion et à ses équipes sans qui cet évènement ne serait pas possible.Et merci à tous de faire en sorte que nous parvenions à vivre sur une planète avez zéro plastique dans la nature ! »