Parcoursup : Bilan positif selon le Rectorat de La Réunion

Le 07/10/2019 | Par Charlotte Molina

Les phases d’inscription sont définitivement terminées pour cette année 2019, et l’heure est désormais au bilan pour Parcoursup. L’académie de La Réunion enregistre une hausse de 2% du nombre d’inscrits avec 16.844 candidats. 17 candidats restent aujourd’hui sans solutions, pendant que plusieurs centaines de candidats sans propositions ont choisi de se réorienter vers des filières privées ou de revoir leur projet d’étude.