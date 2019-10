1. contribuable le 24/10/2019 10:02



MR LE PRÉSIDENT NOUS DEMANDONS UNE TRANSPARENCE TOTALE DE NOS COLLECTIVITÉS QUE LES EMPLOIS NE SOIENT PAS RÉSERVÉ AU AMI POLITIQUE EXEMPLE RECRUTEMENT D UN REDACTEUR TERRITORIAL PAR LE DÉPARTEMENT QUE TOUT EMBAUCHE DANS NOS COLLECTIVITÉS FASSE L OBJET D UN APPEL A CANDIDATURE OUVERT A TOUS QUE LES ÉLUS NE SIÈGENT PLUS DANS PLUSIEURS COLLECTIVITÉS ET NON PLUS DANS LES SEMS POUR ABONDER LEURS INDEMNITES C EST UNE INJUSTICE FLAGRANTE STOP ADRESSEZ A CES ÉLUS UNE MISE EN GARDE COMPTONS SUR VOTRE INTÉGRITÉ.