Paris : Une femme décède après 12 heures d'attente aux urgences d'un hôpital

Le 20/12/2018 | Par Pierrot Dupuy | Lu 121

Une femme a été retrouvée morte dans la salle d'attente de l'hôpital Lariboisière à Paris, .12 heures après avoir été admise aux urgences Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "recherche des causes de la mort".

Admise à 18H30 dans la soirée de lundi, une femme a été retrouvée morte le lendemain matin, près de 12 heures après son admission aux urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris.



Elle était venue consulter pour une fièvre accompagnée de maux de tête.



Sur place, elle a été vue par l'infirmière en charge de l'accueil et de l'orientation qui a estimé que son cas n'était pas urgent et qu'elle pouvait attendre. Elle a été placée en urgence relative et mise sur un brancard.



Mais lorsqu'est venu son tour et que son nom a été appelé, il n'y a pas eu de réponse. "L'équipe médicale a pu penser que la personne était partie à la recherche d'une autre solution, comme c'est fréquemment le cas", précise un urgentiste. Mais le lendemain matin, soit 12 heures après son entrée, elle a été retrouvée sans vie.



Depuis des années, les syndicats dénoncent un manque de moyens et d'effectifs qui placent les patients en situation de risque.