"Paroles de femmes" avec Myrose Hoareau à La Possession ce vendredi

A l’occasion de la Journée Internationale des Droits de la Femme, l’évènement"Parole de Femmes" se tiendra à l’Hôtel de Ville de La Possession le vendredi 8 Mars 2019. Un manifestation qui est le fruit de la mobilisation de nombreux partenaires.Au programme notamment :8h30 : Accueil, musique, expositions, messages et accrochage des cœurs9h30 : Ouverture officielle en présence de la marraine "Cœur de femmes"10h00 : Avant-Première du documentaire «Voix des femmes» - KOLKOZSuivi d’un débat animé par Myrose Hoareau et le réalisateur11h30 : Pot de l’amitié avec la voix de l’artiste TIASLe programme complet : lapossession.re/actualites La mobilisation se poursuit toute la semaine et tout au long de l’année !