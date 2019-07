Partez à la découverte de l’Ouest pendant les vacances !

Découvrez les bons plans Rando concoctés par l’Office de Tourisme de l’Ouest pour les vacances ! 20 rendez-vous avec la nature sont programmés (2 rendez-vous par semaine) ! Voici ce qui attend les randonneurs !

1) Flânerie dans la forêt “ré-enchantée”



2) Trek de 6 jours à la découverte de tous les ilets de Mafate



3) Le Grand Bénare spécial Lever du soleil !



4) 3 jours d’immersion à Grand Place (Mafate)



6) 2 jours en Terres authentiques dans Mafate



7) 2 jours d’émotions à Kalla2Bras – Dos D’Âne



8) 3 jours d’immersion à Ilet à Bourse (Mafate)



9) Sur les vestiges des sucriers – Saint-Gilles



10) Manz un gazon dan’ fon la rivière – Grand Place

Tous les tarifs, descriptifs précis de ces 10 bons plans et la réservation en ligne se trouvent sur le site de l’Office de Tourisme de l’Ouest : www.ouest-lareunion.com

Une balade naturaliste de 3h dans les hauteurs de la Grande Chaloupe à La Possession pour découvrir des trésors naturels.Date : le 10 juillet6 jours au « Pays des Marrons », sur les traces de nos ancêtres, à la découverte de l’ensemble des ilets, sur les lieux de mémoire et les sites remarquables cachés au cœur du cirque indomptable de Mafate. Rando guidée, nuitées en gîte en demi-pension, déjeuners et transferts 4×4 (A/R) sont prévus.Dates : Du 9 au 14 juillet et du 6 au 11 aoûtDépart prévu à 2h du matin, ça pique un peu, mais l’expérience promet d’être unique et inoubliable… Vous pourrez admirer le lever du soleil au Grand Bénare. Vous serez à 2 898m d’altitude et aurez une vue à 360° sur La Réunion.Date : le 17 juilletAprès un pique-nique près de la rivière, c’est parti pour l’aventure mafataise. Vous pourrez cuisiner vos gâteaux au feu de bois, échanger avec les Mafatais sur la vie lontan, découvrir la boutique du Facteur, participer à un atelier de tressage de vétiver et enfin, pour ceux qui le souhaitent partir à la découverte de l’Ilet Moutou, lieu chargé d’histoire.Dates : Du 19 au 21 juillet.Suivez les traces de l’explorateur Héry du 19e siècle, qui vous conduiront à la découverte d’une dizaine de cavernes et « d’ajoupas » où se réfugiaient les esclaves en fuite. Depuis la forêt de bois de Tamarins des Hauts jusqu’à la planèze du Petit/Grand Bénare, vous évoluerez en terres hostiles entre caverne Tabac et caverne du roi Phaonce. Le pique-nique salvateur se déroulera probablement dans une caverne…Date : Le 24 juilletLe maître mot de cette randonnée guidée est « Partage » avec les Mafatais !Au programme : visite du jardin d’Eloïse, des boucans de Joël et Cédrick, échanges avec M. Boyer du gite à Grand-Place. Partage entre les participants sur les sentiers, lors d’une partie de pétanque sur le terrain du gîte du Facteur… Partage avec la nature sur les sentiers aux paysages magiques, assorti des explications botaniques, géologiques et patrimoniales des éclaireurs.Dates : Les 27 et 28 juilletDépart du littoral de La Possession, en passant par le sentier Kalla jusqu’à Dos d’Âne. Vous découvrirez l’histoire de la Dame Kalla et des premiers habitants de l’Ouest, avant de rejoindre le rempart nord de la Rivière des Galets. Vous pourrez vous reposer dans le gîte situé à Dos d’Âne, havre de paix au bord du rempart. Une descente d’anthologie vous attend le lendemain, lorsque vous quitterez Dos d’Âne pour un déjeuner 100% créole. C’est en 4×4 que vous rejoindrez la civilisation…Dates : Les 30 et 31 juillet ou 13 et 14 aoûtUn moment unique en perspective avec cette immersion totale au cœur du Cirque de Mafate, entouré de ses habitants de l’Ilet à Bourse. Esprit de famille, de partage, pendant trois jours vous ferez partie de la famille mafataise. Au programme : rando guidée, nuitées en gîte en demi-pension, déjeuners, ateliers, transfert 4×4 A/R. Tout a été pensé, ne vous préoccupez plus de rien…Dates : Du 2 au 4 aoûtMarchez sur ces sentiers, mémoire de la vie lontan ! À travers cette expérience unique, vous découvrirez l’histoire des nombreux vestiges sucriers, de l’Éperon jusqu’à Bruniquel. Vous remonterez, à travers les Zépinars, ces canaux d’eau qui alimentaient les usines. Puis, vous reviendrez au 21ème siècle, attablés à un restaurant du littoral.Date : Le 24 aoûtMontez à bord du 4×4 : l’aventure commence ici ! Assis ou debout, vous pourrez admirer les remparts de Dos d’Âne et de Sans-soucis. Puis, vous partirez pour une rando dans la rivière ! Tout en marchant, l’éclaireur vous expliquera la naissance du Cirque, les enjeux de l’eau, la vie dans les différents ilets… Ensuite, vous ferez une pause pour un pique-nique traditionnel réalisé au feu de bois, avec pourquoi pas, une petite baignade dans un des bassins frais…Dates : Tous les jeudis, soit les 11 – 18 – 25 juillet et les 1er- 8 – 15 – 22 – 29 août