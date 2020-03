Participez à l’atelier “Ranger de la Savane” ce samedi 7 mars à Villèle

Le 05/03/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 74

a savane est un espace à usages multiples avec laquelle les habitants entretenaient autrefois d’étroites relations. Découvrez ou remémorez-vous une partie de ces usages à travers les espèces végétales et animales qui peuplent ce paysage unique.



Ce samedi 7 mars, rendez-vous dès 8h sur le plateau sportif du Kartié de Villèle afin d’observer les animaux sauvages avant de rejoindre un élevage de Mokas dont l’éleveur-berger est l’un des derniers sur l’île à disposer d’autant d’individus en race pure. Partez à la rencontre des spécimens locaux menacés de disparition et reconnus par arrêté ministériel. Apprenez à suivre les pistes des animaux qui la peuplent avec des éleveurs confirmés, fervents défenseurs des races domestiques et des animaux sauvages.



Pour cet atelier qui se déroulera en milieu naturel, il est fortement conseillé d’être équipé en conséquence (Eau, chaussures de marche, chapeau, chemise longues manches, fruits…).



Informations et inscriptions par mail patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr ou 0262 45 90 32 ou 0692 61 35 23. Attention, les places sont limitées à 25 personnes pour cet atelier.