Participez à un vagabondage poétique autour de la savane

Le 09/01/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 82

Un vagabondage poétique autour de la savane. Voici la promesse de l’opération organisée ce dimanche 12 janvier 2020 à 14h30 à l’association Kazbakar du quartier de Bois Rouge.Julien Courtois et ses invités vous transporteront dans un voyage également musical. Olivier Cadet et Loïc Médoc participeront à ce spectacle gratuit organisé pendant une heure. Tous reviendront en chansons sur leur lien étroit les unissant à la savane saint-pauloise.Prévoyez une casquette, une crème solaire et des baskets. Vous devrez en effet marcher une petite dizaine de minutes avant le début de cette manifestation accessible dès le plus jeune âge.Il faut aussi s’inscrire au 02 62 34 49 20 ou l’adresse suivante (patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr). Cet événement s’inscrit dans le cadre des rendez-vous culturels organisés de janvier à avril 2020 à Saint-Paul.On vous laisse ici le lien de téléchargement vers la brochure culturelle. Cela vous donnera des idées de sortie si vous en manquez.