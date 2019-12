Participez au relai trail “Le Tour des Roches” le 21 décembre prochain

Le 06/12/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 73

Chaussez vos baskets et entraînez-vous un minimum pour participez au relai trail “Le Tour des Roches” ! Partez à la découverte du Vieux Saint-Paul en passant par le sentier Bassin Vital le 21 décembre prochain. Le départ et l’arrivée se font en face de la boutique “Barlieu”. Pour la boucle relai de 3 kilomètres, composez votre équipe pouvant aller jusqu’à 5 coureurs, 3 au minimum.

Au programme de ce moment sportif : animations diverses, restauration possible sur place.



Plus d’informations et inscriptions : www.webservices.re

Tel : 0692 26 39 52 / bdn94411@gmail.com

http://bna974.club.sportsregions.fr