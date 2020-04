Pas de collecte de déchets le lundi de Pâques dans les villes du TCO

Le 09/04/2020 | Par TCO | Lu 222

Habitants des communes de La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu, nous vous informons que le lundi 13 avril 2020 étant un jour férié, il n’y aura pas de collecte de déchets ce jour-là.Conformément à la règle en vigueur en cas de jour férié, toutes les collectes de la semaine seront décalées au lendemain : les collectes habituellement assurées le lundi seront décalées au mardi, celles du mardi au mercredi, celles du jeudi au vendredi et celles du vendredi seront assurées le samedi 18 avril 2020.Retrouvez le détail des jours de ramassage des déchets sur votre calendrier de collectes 2020 . Si vous avez une question, en lien avec cette information, vous pouvez également contacter le Numéro Vert 0800 605 605 (appel gratuit depuis un poste fixe à La Réunion et depuis votre portable, suivant les opérateurs) : du lundi au jeudi de 8h à 16h, et le vendredi de 8h à 15h.- Sortez vos déchets aux jours indiqués sur votre calendrier de collectes- Déplacez votre véhicule s’il gêne le passage du camion de collecte dans votre rue- Jetez vos mouchoirs/masques/gants usagés dans le bac d’ordures ménagères (après les avoir gardés dans un sac dédié fermé 24h avant de le mettre dans le sac poubelle) …Usagers, nous comptons sur votre compréhension et votre civisme.Retrouvez sur le site du TCO toutes les consignes habituelles et les questions fréquentes sur les services du TCO en cette période spéciale de confinement