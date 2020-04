Pas de masques ni de droit de retrait à la rentrée scolaire à La Réunion

Le 22/04/2020 | Par Nicolas Payet

La rentrée scolaire prévue le 14 mai est l’objet de nombreuses craintes de la part du personnel des établissements scolaires et des parents d’élèves. Selon nos informations, aucun masque n’est prévu et les enseignants ne pourront pas utiliser leur droit de retrait. Des conditions élaborées sous la houlette de l’inspecteur santé sécurité au travail lors d'une réunion du CHSCT.



Voilà une information qui risque de faire réagir. Pour préparer le retour en classe des élèves le 14 mai, le rectorat de La Réunion travaille sur un guide d’accueil des élèves avec les protocoles à mettre en place pour la sécurisation. Selon nos informations, les masques ne seront pas obligatoires et seuls les gestes barrière seront imposés. Le rectorat fait donc le choix de suivre les recommandations du Conseil scientifique et non de l’Organisation mondiale de la Santé.



Le Rectorat veut rendre obligatoire le nettoyage des locaux, mais aucune précision n'est formulée, à ce stade, sur cette désinfection entre deux cours en collèges et lycées. Pire, en cas de non-respect de cette mesure non clarifiée, la responsabilité pèsera sur l’employeur, donc les chefs d’établissements, qui doivent mettre en oeuvre les conditions d’accueil sécurisées.



En cas de contamination, la reconnaissance en tant que maladie professionnelle ne sera pas automatique. En s’appuyant sur les explications du médecin de prévention, seuls deux cas peuvent acter cette acceptation : soit la maladie est sur le tableau des maladies professionnelles (ce qui n’est pas le cas dans l’Éducation Nationale), soit la personne fait valoir une Incapacité permanente partielle (IPP) supérieure à 25%. Surtout, il doit être prouvé qu’il n’y a pas d’autres explications sur l’origine de la contamination.



Pour ceux qui envisageraient d’utiliser leur droit de retrait, le Recteur rappelle que le ministre de l’Éducation nationale a annoncé que le recours au droit de retrait dans la situation actuelle ne serait pas possible et que les personnels iraient devant le tribunal administratif.



Selon le Rectorat, ce guide a été élaboré sous le contrôle de l’inspecteur santé sécurité au travail. Pas sûr que cela soit une garantie suffisante pour calmer les craintes et la colère du personnel et des parents d’élèves.



