Pas de période de quiétude pour les baleines après 13 heures

Pas de répit. Il n'y aura finalement pas de période de quiétude après 13 heures pour les baleines. Le résultat de la consultation citoyenne lancée par la préfecture étant défavorable à l'interdiction des mises à l'eau en après-midi, l'arrêté préfectoral encadrant l'observation n'a pas retenu pas cette option, les services de l'Etat craignant une trop forte concentration de ces activités en matinée.Un choix que "regrette""que la mise en œuvre des plans de conservation baleines et dauphins de La Réunion soit l’occasion de poursuivre dans les prochains mois les discussions et les initiatives en faveur d’une plus grande préservation des mammifères marins"Pour rappel, la saison passée s’est caractérisée par des événements inquiétants pour les animaux comme pour la sécurité publique (comportement agressif de la baleine mère "Mereva", blessures infligées à un baleineau par l’hélice d’un bateau, échouage d’une baleine, conflits entre observateurs avec des impacts négatifs sur les animaux).L'arrêté présenté ce jeudi vise ainsi à garantir des conditions d’observation respectueuses des animaux marins tout en assurant un risque limité pour celles et ceux qui s’en approchent. Il rend réglementaires et applicables à tous les mesures contrôlables de la Charte d’approche (dont l’adhésion repose sur le volontariat).Les règles restent dans la globalité les mêmes que celles prévues jusqu'alors par la Charte. Mais l'arrêté vient renforcer la sécurité des activités nautiques. Ces règles "de bon sens" sont les suivantes : l'obligation de porter une combinaison. pour les baigneurs, la nécessité d'avoir toujours sur le navire une personne capable de manœuvrer et l'interdiction des mises à l'eau pour lesL'arrêté permet en outre de donner valeur juridique aux règles de navigation de la Charte dans la zone des 300 mètres puis des 100 mètres autour des cétacés, ainsi qu'aux règles de sécurité à adopter lors des mises à l’eau (nombre de personnes à l’eau, temps d’observation, distance).L’ensemble des services de contrôle compétents (DMSOI, DEAL, DJSCS, Gendarmerie départementale et Gendarmerie maritime, (BNOI), et réserve marine) seront chargés de l’application de cet arrêté."Les effets de cet arrêté sur le comportement des usagers de la mer seront évalués à l’issue de la saison 2019. Il pourra alors être modifié le cas échéant", indiquent les services de l'Etat. Car "à force de les regarder de trop près, vous finirez par plus les voir", comme le rappelle la Charte d'approche.