Pas de transports scolaires dans l’ouest ce 5 décembre

Le 04/12/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 108

En raison de la grève nationale prévue ce jeudi 5 décembre 2019 le Territoire de la Côte Ouest (TCO) annonce qu’il n’y aura pas de transport scolaire pour tous les élèves des communes de l’Ouest.



Les parents d’élèves des communes de l’Ouest sont informés qu’en raison du mouvement de grève annoncé pour le jeudi 5 décembre 2019, il n’y aura pas de transport scolaire pour tous les élèves (maternelles, primaires, collèges et lycées).



Cette décision est prise par mesure de précaution compte tenu de la fermeture de nombreux établissements scolaires et des perturbations à prévoir sur les axes routiers.



Le TCO demande aux parents d’élèves de se tenir régulièrement informés de l’évolution de la situation sur ses sites d’information et dans les médias.