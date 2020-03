Commentaires (35)

1. Bleu outre mer le 25/03/2020 21:48

Attendons les morts et nous passerons en phase 3

2. Pascale le 25/03/2020 21:49

Cette femme est vraiment dangereuse!

3. Warren le 25/03/2020 21:52

Votre entêtement à vous cacher derrière vos "procédures" nous conduit tout droit à une catastrophe. Vous ferez quoi après? C est évident. Encore une fois le reunionnais n est pas un singe si je peux me permettre.

4. Jacquot le 25/03/2020 21:59

Décidément elle est impayable. Un si petit département présente déjà plus de cent contaminés déclarés et on ne compte pas ceux qui sont contaminés non déclarés. Le fait-elle exprès ou non? Il lui faut combien de morts pour passer au stade 3?

5. Sandrine le 25/03/2020 22:23

Si jamais un membre de ma famille se fait diagnostiqué,je mettrai tout en œuvre pour que ces responsables soient punis

6. Plouk le 25/03/2020 23:03

Surement pour cela qu'elle a commandé des masques easybreath....



https://www.ladepeche.fr/2020/03/25/coronavirus-des-italiens-transforment-le-celebre-masque-easybreath-de-decathlon-en-masque-de-protection,8818314.php

7. Dj974 le 25/03/2020 23:04

Ouai, pas assez de mort

8. Gégé le 25/03/2020 23:17

Pitoyable... laissez votre poste au Dr Kathia Cadinouche !

9. Dafarump le 25/03/2020 23:42

Il faut que Mr le Préfet et Mme Ladoussesec démissionnent bande d''incapables vous faites n''importe quoi

10. Lol le 25/03/2020 23:47

Prends a nous pour couillon???? >>> "chaîne de propagation du virus est pour l'instant sous contrôle."

11. taz.opinion le 26/03/2020 00:05

Oté La Doucette ! Arret' dékoné ! Ou lé la depi in bon pe d'tan. Touletan la ou té met nout péi dan la taye : lo chik, la dengue et aster lo kanor (désolé mé mwin lé in moun Sin-Josef mem ejk korona la mi arriv pa) virus donc mi di aou la té ! lo kanor virus aster !

La ou pran enkor lo zafer kom in ti bouyon bred ! Ou ekout pa person don ? Ou ekout pa ban docter, ban zinfirmiere, ban swanian ? Tout' do moun la i di aou : arret ek sa ! arret dekoné la !

Tout do moun la i di aou lo kanor virus le la, le partou, li sa trap tout do moun et ou fé pa ryin ???

A mwin, mi di aou ou lé un macrona virus ! Lo Macrona virus i bèz nout gèl depi lontan !

Aster, sa lé fini mem. Totoche !

12. Moi le 26/03/2020 00:31

Ladoucette, préfet, Robert légumes, le recteur, Na point un pou rattrape l''autre.

Faut vire a zot !!!!!

Inutile le ban causement !

13. Pff le 26/03/2020 02:45



14. yoyo le 26/03/2020 01:13

Nous demandons à nos élus de faire le nécessaire sur le plan national pour demander le départ de cette personne

15. CLAUDE MAYOT le 26/03/2020 04:26

Comment peut-elle dire : ( Il faudrait un franchissement du seuil épidémique pour déclencher la phase 3) et ( Autrement dit, la continuité de la chaîne de propagation du virus est pour l'instant sous contrôle). Alors qu'à Paris, au sénat, sénateur et ministre parlent de situation très inquiétante à l'outre-mer, comme en témoigne le copié/collé ci-dessous, écrit par le Média - Outre-mer 1 ?!



"Cette épidémie est à prendre au sérieux, et elle est à prendre au sérieux peut-être encore plus dans les territoires insulaires", a reconnu le Premier ministre, qui répondait au sénateur de Mayotte (LREM) Thani Mohamed Soilihi. Il faut dans ces territoires "veiller à freiner peut-être plus encore que sur le territoire métropolitain" la propagation du virus, "compte tenu des limites de l'offre sanitaire existante" en Outre-mer.

Une situation sanitaire inquiétante.



Selon le sénateur de Mayotte,Thani Mohamed Soilihi, "plus de 330 cas confirmés de coronavirus sont à ce jour diagnostiqués en Outre-mer", un chiffre "certainement sous-estimé", et qui s'ajoute parfois, comme à La Réunion et à Mayotte, à ceux liés à l'épidémie de dengue. Mayotte compte aujourd'hui "35" cas de coronavirus, a-t-il rappelé. Et 111 à La Réunion, selon le dernier décompte ... " une grande partie de la population vit dans des conditions de précarité et de promiscuité propices à l'expansion de l'épidémie ».

16. MARIE le 26/03/2020 04:58

Moins d’un quart d’autochtones = plus de 3 quarts de malades IMPORTÉS DE MÉTROPOLE ...Et on NE FERME PAS L’AÉROPORT??!!

SOLUTION : FERMEZ L’AÉROPORT aux PASSAGERS et laissez L’ARMÉE faire le pont entre la Réunion et la Métropole.

17. Domino le 26/03/2020 06:26

Oye Arrrrs est sur le terrain ?

Faire un point sur les conditions dans les grandes surfaces, sur le stress des citoyens, elle a enfin du travail pour justifier son salaire, fi comprendre, i rend maboul tout ça, la sortie la sortie.....

18. Igard PAZOT le 26/03/2020 07:32

@6 ou des filtres à café à defaut...

19. eve le 26/03/2020 07:39



20. Phie974 le 26/03/2020 04:40

Le déclenchement du stade 3 "nécessiterait de changer complètement de méthodes... et mettre toute notre énergie sur la prise en charge sanitaire.." et OUI ça s’appelle retrousser ses manches et se mettre au travail madame! Mais ça dans vos grands bureaux, ce n’est pas trop dans vos habitudes alors c’est sur qu’on hésite avant d’y aller! Ça demanderait trop d’efforts! Pour une fois vous auriez pu montrer que vous méritez réellement votre beau salaire!!!

21. Benoumem! le 26/03/2020 07:49

La place est trop bonne ! Yaka, il faut que, nous pouvons..... allé marché don. Yen a marre des suggestions. Il s agit de sauver des vies.

22. ladoucette demission le 26/03/2020 05:04

Lancons un

23. Tipiment le 26/03/2020 08:05

Vous attendez quoi?qu il ya plus de monde qui en crève c''est tout!!! Pas assez de dispositif de détection masive comme la chine le fait. Fait croire encore que vous êtes là pour nous aider,bleuf a nous avec masque pourri. Y aura encore plus de mort



24. Tardigrade974 le 26/03/2020 08:23

Un sacré défouloir en espace commentaire, surtout beaucoup ne savent même pas de quoi il parle et insultes ce qui sauvent.Les autorités fonds un travail remarquable afin de gérer cette épidémie.Si il n''y avait pas de procédure, le pire serai déjà là.

25. Georges BIANCHI le 26/03/2020 09:03

MAIS ILS FONT QUOI TOUS CES INCOMPÉTENTS DANS LA JOURNÉE ? ILS COMPTENT LES MASQUES QUI NE SONT PAS POURRIS ????

26. justedubonsens le 26/03/2020 09:26

Jusqu'à aujourd'hui Mme j'estimais que la situation matérielle des moyens ne pouvait totalement vous incomber. Mais vos propos récents sont complétement irresponsables ! Pourquoi ? Pour justifier de rester au stade 2 vous nous dites que le nombre de cas autochtones n'est pas "suffisant" pour passer en phase 3.

Vous vous croyez en Afrique ou quoi ? Comment pouvez-vous vous appuyer sur des chiffres complétement erronés voire malhonnêtes puisque nous ignorons en réalité l'étendue d l'épidémie à La Réunion. Vous n'avez pas voulu pratiquer le dépistage systématique. Aussi peut-être y-a-t-il 500 cas non déclarés, peut-être y-en-a-t-il 600 que sais-je ?

Comment osez-vous nous prendre pour des imbéciles à ce point ? Mais en continuant comme ça Mme vous allez finir victime d'un lynchage en place publique. Alors là vous auriez raison de vous croire en Afrique !!!

27. cynical le 26/03/2020 09:34

Donc... on ne passe pas en stade 3 parce qu'il n'y pas assez d'autochtones.... Hmmm... sauf que jusqu'à récemment, on pratiquait les tests UNIQUEMENT sur ceux qui revenaient de métropole et leur famille.



Si on ne teste pas les autochtones, on ne risque pas d'en trouver beaucoup x)

Et tant qu'on n'en trouve pas beaucoup, on ne passe pas en phase 3 x)

Logique imparable *troll face*





Mon avis, est qu'ils veulent absolument retarder les tests à grande échelle afin que ne soit révélée au grand jour leur TOTALE INCOMPÉTENCE dans la gestion de cette crise. Si TOUS ceux qui revenaient de France ou d'ailleurs depuis trois semaines étaient mis en quatorzaine SYSTÉMATIQUEMENT, on n'en serait pas là. C'est ce que les Réunionnais réclamaient. Ils ne l'ont pas fait.

28. Toby le 26/03/2020 09:41



29. 974 le 26/03/2020 07:33

Attend tout domoun mort pou mete le phase 3 sa pareil quand na cyclone y mete l alerte rouge quand cyclone finit arriver au moin ou gagn pu rentre out caz

30. Law.coupe le 26/03/2020 07:43

La doucette .... démission!!

31. Carlota porsa le 26/03/2020 11:17

4.....1, rien qu'un seul

32. Tizozo le 26/03/2020 12:11

L`ARS ne cherche pas à endiguer la pandémie,elle endigue les chiffres:pas de test donc les chiffres sont bons!!!

33. Black jack le 26/03/2020 12:27

La douchesec arek déconne ek nous vie t retourne métropole par un vol sanitaire

34. pierre le 26/03/2020 12:40

oui on aurait pu fermer l'aéroport et interdire le retour de vacances

maus si on va plus loin beaucoup plus loin la france l'espagne l'italie les usa la corée et tous les autres pays auraient du interdire le retour de leurs ressortissants qui étaient en chine et leur dire démerdez vous et dans ce cas pas de contamination hors de chine et ça personne ne l'a souhaité et c'est normal car impossible

35. Plainte envers eux le 26/03/2020 13:12

Une fois tout ça terminé en espérant qu'il y ai bien une fin... Il faudrait une plainte globale de tout les habitants envers toutes ces personnes ayant mis nos vies et celles de nos proches en danger. Une procédure a d'ailleurs déjà été entamée. https://plaintecovid.fr/

36. avisée le 26/03/2020 13:50

15.Posté par CLAUDE MAYOT



Le but n'est pas de freiner l'épidémie mais de la laisser se propager jusqu'au pic. C'est à dire le seuil à partir duquel il y a suffisamment de personnes contaminées, pour que la population soit immunisée et que le virus s'éteigne de lui-même.



Pour freiner cette épidémie le confinement seul n'a pas de sens. Comme en Corée du sud, il faudrait distribuer les masques FFP2 et gants à toute la population et procéder à un dépistage généralisé.

Ce n'est pas le choix qui est fait en France.

37. eric le 26/03/2020 15:51

Il n’y a plus de masque, le peu qui restaient a disparu... ou en sont les commandes ? (bientôt saisies...)