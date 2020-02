🌡️ Températures prévues

➡️quelques bandes pluvieuses arrivent par l'Est et se précipitent sur l'Est et le Sud-Est et sur la région du volcan où le ciel est bouché. Quelques averses modérées sont observées à 7/7h30heures vers Saint Benoît, Bras-Panon, Sainte Rose et la région de Saint Joseph. Elles peuvent remonter vers Saint André, Sainte Suzanne et Sainte Marie en particulier sur les pentes attenantes.A l'Ouest de ces régions les éclaircies dominent largement même si des nuages sont présents localement sur les reliefs de l'Ouest, le Maïdo bénéficie de bonnes conditions en début de matinée.les bandes pluvieuses lâchent encore des averses passagères sur l'Est et le Sud-Est.L'évolution diurne s'agrège aux nuages dejà présents et le ciel s'assombrit sur les pentes et dans l'intérieur.➡️des averses sont encore probables dans la région du volcan et des hauts de Sainte Rose.Le ciel nuageux dans l'intérieur provoque des averses localisées . Le risque pluvieux est plus important dans la région des Plaines.De belles éclaircies sont appréciées sur le littoral notamment de Saint Pierre à Saint Gilles en passant par Saint Leu.reste vigoureux en rafales flashant à 60/70km/h sur le Sud entre Saint Joseph et Saint Leu.Sur le Nord il est plus modéré.est agitée à forte. Seules les plages de l'Ouest et le Nord-Ouest sont abrîtés. Les filets de protection autorisant la baignade sont installés à Boucan et aux Roches Noires.La température du lagon est voisine de 28°.sont proches des normales , parfois légèrement supérieures sur le littoral Ouest et Nord. Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h04 le 07 --18h59 le 06🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1013.0