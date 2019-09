Patrick Balkany, condamné à 4 ans de prison, emmené directement en prison

Le 13/09/2019 | Par B.A

Condamné pour fraude fiscale, le maire LR de Levallois-Perret a longuement serré sa femme, Isabelle, et son fils dans ses bras avant d'être emmené par les policiers en prison.

Le couperet est tombé : les époux Balkany sont jugés coupables de fraude fiscale. Patrick Balkany dormira en prison ce vendredi soir, conformément aux réquisitions du parquet national financier.



Son épouse Isabelle est condamnée à 3 ans de prison ferme, mais n’ira pas en détention, le tribunal ayant tenu compte de son état santé. Les Balkany vont faire appel du jugement.



Les époux de 71 ans tous deux, à la tête de la ville de Levallois-Perret (UMP puis LR) depuis une trentaine d'années, sont condamnés à une peine d'inéligibilité de 10 ans.



La fraude fiscale qui leur est reprochée atteint 4,3 millions d'euros : 3 millions d'euros au titre de l'impôt sur les revenus non déclarés entre 2009 et 2014, et 1,3 million d'impôt sur la fortune, entre 2010 et 2015.