Patrick Lebreton : "Mon choix pour les élections européennes"

Le 10/05/2019 | Par Zinfos974 | Lu 213

Le maire de Saint-Joseph adresse un communiqué dans lequel il révèle son choix politique en vue des élections européennes :

Pour François Mitterrand, "Il y a toujours un avenir pour ceux qui croient en l’avenir".



En ce vendredi 10 mai, date historique et symbolique pour toutes les femmes et tous les hommes de progrès, par fidélité à mes engagements, et en cohérence avec mes choix de toujours, j’apporte tout mon soutien à la liste conduite par Benoît Hamon, lors des prochaines élections européennes du 26 mai.



C’est une liste portée par des hommes et des femmes qui sont restés fidèles aux valeurs de gauche et de progrès social.



J’invite tous les progressistes de la Réunion à s’engager dans la même démarche, et à soutenir la liste « Pour une Europe Libre », porteuse d’espoir pour demain.