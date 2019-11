Patrick Malet au sujet du plan de titularisation des agents : "Je me refuse à signer 450 arrêtés illégaux"

Le 06/11/2019 | Par PB | Lu 1039





Le conseil municipal de St-Louis ce mercredi promettait d’être houleux. L’affaire 18 portant sur le retrait du plan du titularisation, promis par l’ex et par l’actuel maire de la ville à quelques mois des municipales , divisait la majorité.La grogne montait dans les rangs depuis quelques jours déjà. La menace de bloquer l’entrée des élus au conseil réuni à la mairie annexe de La Rivière n'a toutefois pas été mise à exécution.En jeu, l’avenir de 565 agents communaux à qui la titularisation à temps partiel dans le cadre d’une réorganisation avait été proposée, sans peser sur le budget de la commune, assurait-elle. Le plan adopté le 11 avril, non sans questionnements de l’opposition , a finalement fait l’objet d’un recours gracieux du sous-préfet de St-Pierre le 11 septembre dernier. L’accès égal à l’emploi, la suppression des heures supplémentaires et les économies réalisées par cette réorganisation ont été remises en question.