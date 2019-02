Pattes découpées, crâne fracassé... Un chien découvert massacré à Sainte-Marie

Le 20/02/2019 | Par Zinfos974 | Lu 1267

"L'horreur absolue". C'est ainsi qu'Emilie* décrit la triste scène à laquelle elle a assisté ce lundi matin, dans le sous-sol de son immeuble situé à Sainte-Marie. La veille, mené par une odeur de putréfaction insupportable, son compagnon avait découvert le cadavre d'un chien dans une partie abandonnée de l'immeuble."Il était extrêmement choqué, il m'en a parlé et on en discuté toute la nuit", raconte-t-elle. Les images parlent d'elles-mêmes. "Le corps décomposé était rempli de mutilations. Il avait les pâtes arrières découpées, le crâne fracassé, il y avait beaucoup de sang. Impossible de distinguer s'il s'agissait d'un mâle ou d'une femelle", raconte Emilie, ces images insoutenables "gravées à jamais" dans la tête.