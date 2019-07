Paul Pirard nouveau commandant du Floréal

Le 28/07/2019 | Par NP | Lu 190

Le général Eric Vidaud, commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) a présidé ce vendredi 26 juillet la passation de commandement de la frégate de surveillance Floréal. Le capitaine de frégate Paul Pirard est désormais le nouveau commandant du Floréal.



Breveté de l’école de guerre, il a déjà commandé le patrouilleur La Glorieuse en Nouvelle-Calédonie de 2012 à 2013. Il arrive de l’Etat-major de la marine où il a servi au bureau des systèmes d’information et de communication.



Le Floréal assure des missions de renseignement, de contrôle de la navigation, de surveillance des pêches, de lutte contre la pollution ou d’assistance en haute mer.



Ayant déjà participé à la lutte contre la piraterie maritime dans le nord de l’océan Indien, il est particulièrement adapté aux opérations humanitaires et d’évacuation de ressortissants et s’est notamment distingué cette année par des saisies records de stupéfiants.