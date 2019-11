Pêche illégale: 39 kg de poissons et langoustes saisis à la Saline et à St-Leu

Le 08/11/2019 | Par N.P | Lu 505

5 personnes ont été prises en flagrant délit de pêche illégale dans le lagon de la Saline les bains et au niveau de Bois Blanc à St-Leu. Les agents de la Réserve naturelle marine accompagnés de la direction Mer Sud Indien (DMSOI) ont interpellés les pêcheurs marron dans la nuit de mardi à mercredi. 62 poissons et langoustes soit 39 kg de poissons perroquets, capucins, langoustes…leur ont été confisqués. Le matériel de pêche a également été saisi.



Les prises ne seront pas consommées pour "des raisons sanitaires" mais valorisées "au travers de relevés morphologiques par la cellule locale de l'IFREMER avant d'être détruites par une société d'équarrissage", indique la Réserve naturelle marine.



Les braconniers risquent des amendes pouvant aller jusqu’à 22 500 euros.



Afin de préserver "l'équilibre écologique de nos récifs coralliens" et dans l’objectif de faire respecter les règlements de pêche établis dans les limites des espaces protégés, "la fréquence des missions de Police de l'Environnement inter-services va s'accentuer dans les prochains mois", prévient l’autorité.