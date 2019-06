"Pêche préventive": OPR félicite la Nouvelle-Calédonie

Suite aux récentes attaques de requins, la Nouvelle-Calédonie a annoncé la pêche de 20 requins bouledogue. Une mesure que salue l'association réunionnaise OPR. Le communiqué de Jean-François Nativel, le porte-parole :

L’association Océan prévention Réunion (OPR) félicite le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour la réponse apportée aujourd’hui au problème des attaques de requins.



Entre autres mesures d’informations et de réglementation, la décision de pêcher 20 bouledogues est une première étape incontournable vers un retour à l’équilibre. Avec cette décision, nos collaborateurs sur place sont satisfaits de voir enfin aboutir leurs mises en garde répétées auprès des autorités locales depuis 2016.



Ce territoire français sort enfin de sa torpeur, après des années d’insouciance, bercé par le discours romantique (condamnable) des biologistes/écologistes, qui assuraient qu’il était possible de « cohabiter paisiblement » avec ces redoutables prédateurs. Les récents drames survenus là-bas ont ramené ce territoire à la brutale réalité d’une nature parfois impitoyable, et qui ne redoute que la mort .



L’île de la Réunion a commencé à utiliser la pêche préventive pour réduire le risque depuis 2013, avec environ 350 gros requins prélevés depuis, dont 140 bouledogues.



Personne, sauf des adeptes de mauvaise foi, ne peut contester le fait que, même si notre nombre de morts continue d’être très au-dessus de la norme (du fait d’une très forte densité de squales près de la côte) cette mesure de régulation aura permis de limiter les drames à l’île de la Réunion. Combien de morts et de mutilés aurions-nous à déplorer en plus si ces centaines de gros requins n’avaient pas été retirées de nos rivages ?



Aujourd’hui la Nouvelle-Calédonie avec cette mesure humaniste fait preuve d’une grande maturité dans la gestion d’un problème hautement sensible, dans un contexte sociétal qui revendique l’égalité homme animal au nom d’une nouvelle éthique, quelque en soit le prix.



Les politiques publiques de prévention menées dans le monde interagissent fortement du fait de la grande rareté de ce phénomène, et cette décision va conforter la poursuite des programmes de pêche préventive à l’île de la Réunion et ailleurs.



Pour l’instant le programme de marquage/déplacement des bouledogues en Nouvelle-Calédonie a montré l’inefficacité totale du simple « déplacement » des squales. Ils sont revenus au même endroit à des heures régulières, conduisant à l’impossibilité d’imaginer une autre mesure que celle du prélèvement.



Notons que la pêche préventive est possible partout dans la réserve en Nouvelle-Calédonie car il est mentionné dans leur réglementation la possibilité de prélever des espèces « en cas de menace pour la vie humaine ». À l’île de la Réunion, nous réclamons la même mesure réglementaire, en vain depuis huit ans. Notre réserve marine interdit toujours en 2019 de pêcher des bouledogues pour sécuriser nos enfants dans ces zones de protections renforcées, là où il faudrait le faire, là où se trouvent nos plages populaires…