Peigeo.re : L’urbanisme à portée de clic

Le 28/02/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 212

L’agence d’urbanisme Agorah présentait hier sa plateforme interactive de données publiques. En quelques clics, il est désormais possible de visualiser sous forme de cartes et de tableaux dynamiques, les données collectées depuis 27 ans par ses différents observatoires. L’objectif de l’agence est de rendre ces informations parfois difficiles à exploiter, plus accessibles au grand public.





Car à travers ses différents observatoires, l’agence Agorah réunit une quantité phénoménale d’informations sur le territoire réunionnais : du cadastre aux réseaux de transports, en passant par les zones de risques naturels jusqu’au réseau de lignes à hautes tension.



Une grande partie de ces informations est dormais accessible sur la plate-forme



"Nous voulons proposer ces chiffres aux élus, aux citoyens, à toute la population réunionnaise, pour avoir plus d'impact sur les politiques publiques", explique la présidente de l'agence Fabienne Couple-Sauret. Pour rendre ces quantités de données plus digestes pour le commun des mortels, elles sont présentées sous forme de cartes et de tableaux interactifs.