Pour les urgences relatives à la fourrière animale

Pendant les fêtes ou en vacances, préservez vos animaux !

Le 24/12/2018 | Par TCO | Lu 94

Les fêtes de fin d’année et les vacances scolaires sont habituellement des périodes propices à la divagation et à l’errance animales. En effet, on constate une augmentation des pertes, captures animales et des ramassages de cadavres durant ces périodes, avec des pics observés de janvier à mars et au mois d’août. Voici quelques gestes simples de prévention pour éviter des phénomènes.