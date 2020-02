Pensez aux stages sportifs pour les marmailles pendant les vacances !

Le 19/02/2020 | Par Ville de Saint-Paul

Pendant les vacances de mars, la Ville de Saint-Paul, labellisée ville Active et Sportive, propose plusieurs stages sportifs pour les enfants à partir du CM1 jusqu’au lycée. Beach soccer, danse, football, hand ball, natation et remise en forme sont les activités proposées gratuitement du 9 au 13 mars de 9h à 12h. Pour inscrire votre enfant, il suffit d’imprimer, de remplir et de retourner le coupon ci-dessous à l’enseignant. Important : N’oubliez pas d’imprimer et de remplir également l’autorisation parentale et de la joindre au coupon.Les places sont limitées, ne tardez pas ! Les coupons à retrouver en suivant ce lien (Photo d’illustration)