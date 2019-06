Perdu de vue pendant 7 ans, une famille retrouve son chien par miracle

Le 30/06/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 631

Elle pensait leur chienne disparue à jamais. Une famille de Saint-Gilles a eu l'immense surprise de recevoir un appel il y a quelques jours. L'intervention providentielle d'un anonyme qui vient en aide aux chiens errants a rendu possible ces retrouvailles inespérées.

Tous n’ont malheureusement pas cette chance-là. Des chiens disparaissent trop souvent de chez eux et ne sont jamais retrouvés. C’est ce que pensait la famille de "Fashion" à Saint-Gilles, petite Jack Russell pourtant identifiée par sa famille d'origine.Mais ce ne fut pas suffisant à l'époque. Car la personne qui avait trouvé Fashion n’a pas pensé que la chienne avait une puce électronique et n'a donc pas entrepris de vérifier son identité auprès d’un vétérinaire. Et ce, pendant sept longues années."Fashion était un cadeau de son grand-père à ma fille quand elle avait 2 ans, raconte la mère d'Hanaë, Caroline. Ils étaient inséparables". Mais lorsque la petite Hanaë a 7 ans, sa chienne disparaît. "C'était la panique, on a collé des affiches chez les vétérinaires, dans la rue et on appelait la fourrière régulièrement, en vain."La famille a malgré tout gardé espoir; et elle a bien fait. Il y a deux semaines, l'appel tant attendu d'un vétérinaire arrive enfin. Fashion a été retrouvée ! C'est à l'Étang Saint-Paul, où un homme, qui nourrit des chiens errants depuis environ trois ans, a décidé d'emmener Fashion chez le vétérinaire, histoire de vérifier...Il se dit alors qu'un Jack Russell, ça appartient souvent à quelqu'un. Il découvre alors que Fashion avait d'abord été retrouvée dans les hauts de Saint-Leu il y a quelques années par un homme qui l'avait ensuite donnée à des amis à lui, habitant à...Saint-Paul. "Ces nouveaux propriétaires laissaient le chien partir en balade, d'où la rencontre à l'Etang avec celui qui l'a finalement emmené chez le vétérinaire", raconte Caroline, sa véritable propriétaire, qui a promis de leur donner régulièrement des nouvelles de Fashion.Si tout est bien qui finit bien, ce n'est malheureusement pas toujours le cas. La page Facebook " Pattes en cavale 974 " le rappelle : "La vérification d’identification d’un animal trouvé est obligatoire, primordiale et sans rendez-vous chez un vétérinaire. Que l’animal soit maigre, malade, sans collier, vieux, moche, peu importe. Il a peut-être la chance d’avoir une puce électronique".En effet, bon nombre de chiens ne sont pas identifiés. Le fléau des chiens errants étant déjà important à La Réunion, les retrouvailles entre chiens et familles devraient être systématiques, dans le cas d'un animal portant une puce électronique. Une technique qui peut aussi augmenter les chances de retrouver son toutou : un collier avec médaille sur lequel votre numéro de téléphone est inscrit.Les retrouvailles entre Hanaë, qui a aujourd'hui 14 ans, et sa chienne Fashion (10 ans aujourd'hui), ont été pleine d'émotions. "Fashion l'a tout de suite reconnue et depuis, ne la lâche plus". Malgré, on le devine, un léger coup de vieux.