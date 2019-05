Permis de conduire: Le gouvernement veut réduire son coût de 30%

5. MER D''''ARGENT 974 le 05/05/2019 11:06



Permis avant 18 ans

Dématérialisation

réduction du coût de 30%...



On centralise, on libère, on facilite, on casse la tradition, ON CASSE LES PETITES ENTREPRISES et on accélère le dérèglement climatique car plus de facilités, plus de jeunes, plus de permis, plus de voitures sur les routes et j'en passe...



Avant il fallait passer par une phase SÉRIEUSE pour pouvoir passer le permis et il fallait attendre 18 ans. C'était plus raisonnable. Aujourd'hui, vu le contexte difficile, environnemental, routier, social, économique, démographique, à l'heure ou on parle de sauver la planète, de réduire le CO2, on envenime la situation.

Les jeunes sont encouragés à passer leurs permis avant le temps et surtout à faire VENDRE LES VOITURES.



Le jeune à besoin de son permis de conduire, c'est sûre, mais sur ce point, on desserre trop le vis, bientôt si ça continue comme ça, on leur accordera le permis à 16 ans.