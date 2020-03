Perquisition à la mairie de St-Denis

Le 03/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 1349

Une perquisition menée par les gendarmes à la mairie de Saint-Denis ce mardi matin. La perquisition concerne le service des ressources humaines.Les documents saisis permettront peut-être d'approfondir l'enquête préliminaire ouverte il y a quelques mois à la suite du rapport de la Chambre régionale des comptes.On pense notamment aux délits présumés d'embauche de membres de leurs familles par le maire (16 juin 2019 : [Pierrot Dupuy] Il s’en passe décidément de belles à la mairie de Saint-Denis ). Le rapport de la CRC avait en effet émis de sérieux doutes que l'on pouvait lire en ces termes : "Ces derniers recrutements ont conduit à retenir des personnes proches du maire. Les services n’ont pas été en mesure de transmettre le procès-verbal du jury de sélection".Après la divulgation du rapport de la Chambre régionale des comptes, le maire de Saint-Denis avait contre-attaqué sur les différents griefs soulevés par les magistrats de la CRC (21 juin 2019 ▶️ Gilbert Annette : "Il n’y a aucun détournement à la mairie de Saint-Denis" Plus récemment, en octobre, le maire invitait de nouveau la presse afin de partager sa vision d'une clarification du cadre réglementaire en termes d'embauches au sein des collectivités. Gilbert Annette annonçait même avoir alerté au plus haut sommet de l'État."C’est une pratique généralisée de tout temps", expliquait ce jour-là Gilbert Annette en parlant du recrutement de proches dans les collectivités. "Qu’il faille y mettre un terme, d’accord, mais il faut trouver un compromis avec le droit au travail de chacun". Le maire du chef-lieu avait d'ailleurs tenté de globaliser le phénomène en demandant à Emmanuel Macron à ce qu’un inventaire "des emplois dits de proches soit réalisé dans toutes les collectivités et services publics de La Réunion" (11 octobre 2019 ▶️ Gilbert Annette : "J’ai hâte qu’on arrête de dire des conneries" Cette perquisition pourrait également viser l’attribution des prestations de gardiennage et de sécurité de la Ville de Saint-Denis. Comme nous vous le révélions en décembre 2016 déjà, des soupçons de saucissonnage des marchés publics étaient évoqués à l’époque À ces soupçons de saucissonnage, il fallait y ajouter ceux de possibles conflits d’intérêts dès lors que l’on apprenait que les deux sociétés très souvent attributaires de la prestation de sécurité pour le compte de la commune, à savoir les sociétés AEROS et SPEG, sont gérées par des membres de la famille d’agents communaux en charge … de la sécurité de la Ville. Des situations de conflit qui pouvaient difficilement échapper à la vigilance du conseil municipal et du maire.