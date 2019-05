Perquisitions dans les locaux du CCAS de Trois-Bassins

Le 24/05/2019 | Par N.P | Lu 523

Suite à une dénonciation anonyme, le parquet de St-Pierre a ouvert une enquête pour des soupçons de détournement de fonds publics au CCAS de Trois-Bassins, indique le Quotidien.



Mercredi, les gendarmes ont perquisitionné les locaux et les auditions d’assistants sociaux ont commencé. Des travaux réalisés par la structure pour des particuliers et des aménagements effectués sur la commune par les agents municipaux, sont pointés du doigt.



Le maire et président du CCAS, Daniel Pausé, interrogé par le journal, affirme que tout se déroule dans la légalité.