Persistance d'un temps sec et toujours chaud au volcan, dans les plaines ou à Cilaos

REUNION

2019 OCTOBRE 28 07h15. Quelques nuages trainent dans le voisinage des Mascareignes mais demeurent peu actifs.La semaine débute sous les meilleurs auspices. Le soleil donne ce matin sur l'île si on fait fi de quelques bancs de nuages qui trainent sur la côte et à mi-pentes entre Sainte Rose et Saint Denis .grimpe assez vite. Les littoraux Ouest , Nord et Est sont privilégiés pour les maximales les plus élevées entre 29° et 31° du côté de Grand Fond/Saint Gilles.Il continue de faire chaud dans l'intérieur comme à Cilaos par exemple où hier dimanche le thermomètre a affiché pratiquement 28° une nouvelle fois.tisse d'abord sa toile sur les pente de l'Est et du Nord puis gagne la partie occidentale de l'île.Son épaisseur reste limitée et les reliefs et sommets au dessus de 1500m émergent.Les averses observées sont isolées et fugaces.Les littoraux Ouest et Sud conservent de larges plages ensoleillées. Les avancées nuageuses parfois jusqu'à la mer assombrissent le ciel des côtes Nord et Est mais la chaussée reste sèche.vient gentiment du Sud . Il est perceptible sur les plages de l'Ouest ou encore vers le Port et s'accélère localement vers Sainte Rose.Quelques rafales sont aussi observées au volcan ou au Maïdo.est peu agitée. Les filets de protection autorisant la baignade sont en place aux Roches Noires et à Boucan Canot.Température du lagon: proche de 25°.05h38 le 29.18h25 le 28.1011.3 hectoPascals.Maximum de 28/29° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 30/31° CelsiusMaximum de 30° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 28/29° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 28/29° CelsiusMaximum de 28/29° CelsiusMaximum de 22° CelsiusMaximum de 21° CelsiusMaximum de 23° CelsiusMaximum de 22° CelsiusMaximum de 25/26° CelsiusMaximum de 24° CelsiusLe ciel est déjà pratiquement dégagé au crépuscule.La nuit s'annonce étoilée et déventée mis à part quelques rafales possibles au volcan et au Maïdo.Les températures minimales sous abri restent douces. Elles peuvent néanmoins redescendre en dessous de 10° au Maïdo et au volcan. Sur le littoral les plus douces sont probablement observées sur le Nord.Soleil matinal.La couverture nuageuse péi prend ses quartiers sur les pentes en matinée et se concentre sur celles du Nord et du Nord-Ouest où quelques averses sont possibles.Le vent modéré est orienté au Sud-Est. Ses régions favorites sont Sainte Marie et Saint Pierre.Il souffle aussi en rafales modérées de secteur Sud au volcan et dans la région de Sainte Rose.Des brises offrent un peu d'air sur les plages de l'Ouest où il fait chaud.Mer peu agitée à localement agitée par le vent.