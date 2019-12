Perturbations Citalis : Les usagers privés de bus de Noël

Le 24/12/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 558

La direction de la SEM Sodiparc effectue un dernier point, à 15H, sur les prévisions de circulation des bus pour le mercredi 25 décembre 2019.



Le réseau Citalis informe sa clientèle que les lignes 5.6.7.8.10.11.12.13.14.15 et 16, ainsi que le transport à la demande Cityker ne seront pas en service ce mercredi 25 décembre 2019.



Toutes les autres lignes fonctionneront normalement, selon les horaires habituels d’un jour férié.



La direction du réseau Citalis tient à présenter ses excuses à sa clientèle et s’organise pour une reprise progressive des services et un retour à un fonctionnement régulier du réseau dès le jeudi 26 décembre 2019.



Pour plus d’informations :

- www.citalis.re

- Numéro Vert : 0800 655 655 (appel gratuit depuis un poste fixe)