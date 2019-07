Petit Bazar : 33 excès de vitesse en 2 heures

Le 04/07/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 2703

Les policiers ont mené une opération de contrôle hier matin sur la 4 voies de Saint-André, au niveau du pont de Petit Bazar. Cette zone très accidentogène est limitée à 90 km/h. Pourtant hier, un excès de vitesse y était enregistré toutes les deux minutes raconte le JIR.

C’est sur ce secteur que le pompier Jessy Eve avait perdu la vie, percuté par un véhicule, alors qu’il portait lui-même secours à une première victime. Le conducteur n’avait pas survécu au sur-accident. Un drame qui a marqué les esprits, et pourtant dans la zone de Petit-Bazar sur la 4 voies de Saint-André, les automobilistes inconscients sont encore nombreux.



Hier, durant une opération de contrôle, les policiers ont constaté 33 excès de vitesse en l’espace d’une heure et demie à peine. Situés entre 112 et 138 km/h au lieu de 90, un excès de vitesse est enregistré toutes les deux minutes. Des chiffres vertigineux qui font froid dans le dos, et qui poussent les autorités à envisager la mise en place d’un radar.