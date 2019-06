Petit à petit le soleil donne un coup de main au thermomètre en ce dimanche matin

Le 30/06/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 128

https://www.meteo974.re/

https://www.meteo974.re/M974World_r7.html

REUNION

Bonjour toutes et tous!

REMARQUES GENERALES:

1:

il fait frais au petit matin dans les hauts. Météo France relève 3.8° à Bellecombe, 4.1° au Maïdo, 5.6° à la Nouvelle, 6.2° à Bourg Murât, 6.3° à Cilaos, 7.5° à la P.France, 8° à G.Coude et 9.2° à la PDPalmistes.

Sur le littoral un petit 14.9° se singularise à Pont Mathurin.

relève 2.4° à 1790m(TBassins) et 4.4° à NDame/Paix.

Cet après-midi

3:

l'alizé reste soutenu

.

Il n'épargne que les plages de l'Ouest et le Nord-Ouest qui sont abrités par le relief.

Sinon il est ressenti sur le reste de l'île mais les plus fortes rafales concernent les côtes Sud et Sud Ouest et Nord et Nord-Est avec des vitesses de 60/70km/h probables.

Quelques rafales modérées peuvent être temporairement ressenties sur les pentes de l'Ouest en fin de matinée et début d'après midi.

A ce moment là les brises sur les plages de la Saline et de l'Hermitage peuvent aussi être un peu plus véloces.

La haute mer est houleuse .

Température du lagon autour de 24.5°.

4:

la nuit prochaine: en seconde partie de nuit voire en fin de nuit des averses passagères peuvent toucher les régions Est et Sud-Est. Sur une grande partie de l'île le ciel nocturne est étoilé et les températures sont rapidement fraîches voire froides dans les hauts.

5:

TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:

SAINT DENIS:

LE PORT :

SAINT GILLES:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 JUIN 30 06h30Photo satellite de 7heures: les nuages dans le voisinage de la REUNION sont peu actifs. L'humidité augmente un peu à l'Est de MAURICE.-comme prévu la nuit a été peu humide. Ce matin des paquets nuageux mouillent le littoral entre Saint Philippe et Saint Benoît.Des nuages défilent dans le ciel jusque vers Gillot. Les sommets du volcan sont au dessus des nuages.Les éclaircies dominent rapidement en cours de matinée même si la région entre Saint Philippe et Sainte Rose conserve un ciel plus encombré et qu'on n'est jamais à l'abri d'une ondée sur les versants Est du volcan.Ailleurs le soleil d'hiver austral a fière allure et aide lentement le thermomètre.la couverture nuageuse est modérée dans les hauts et se concentre davantage sur les pentes de l'Ouest et peut s'étirer jusqu'au littoral Nord-Ouest et Sud-Ouest.Les averses sont rares.Ailleurs sur le littoral le soleil fait de la résistance. Un petit bémol pour le littoral faisant face au volcan où le ciel est plus nuageux.Maximum de 25/26° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 25/26° CelsiusMaximum de 25/26° CelsiusMaximum de 24° CelsiusMaximum de 24/25° CelsiusMaximum de 25/26° CelsiusMaximum de 25/26° CelsiusMaximum de 15° CelsiusMaximum de 15° CelsiusMaximum de 16/17° CelsiusMaximum de 18/19° CelsiusMaximum de 20/21° CelsiusMaximum de 20° CelsiusSur ce je vous souhaite une excellente journée!Patrick Hoareau.