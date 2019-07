Petite-Ile: Le propriétaire hospitalisé, ils en profitent pour lui voler 5 fusils

Le 23/07/2019

Ils ont profité des ennuis de santé du propriétaire pour le voler. Sur les trois hommes qui devaient comparaître ce mardi devant le tribunal correctionnel de St-Pierre, seul un a fait le déplacement. Didier connaît bien la victime et les lieux. Durant 6 ans, elle lui fournissait le gîte, le couvert et un menu salaire en contrepartie de travaux agricoles réalisés sur ses terres. La maladie de la victime a mis un terme à leur collaboration. Didier, à la rue a trouvé refuge chez un compère de beuverie, Jérôme, avec qui il a commis les vols.



Alors que le propriétaire gravement malade est hospitalisé, les deux hommes se sont introduits à plusieurs reprises chez lui du 1er octobre au 14 décembre 2018. Un groupe électrogène, une bouteille de gaz, des poules, quelques affaires personnelles, mais surtout 5 fusils, non déclarés, sont dérobés. Des armes pour certaines chargées, de quoi "un peu affoler tout le monde à Petite-Ile", note le parquet. Surtout que pour s’en débarrasser et se faire un peu d’argent, Didier les a revendues quelques centaines d’euros à un certain Jean-Luc connu pour avoir pignon sur rue en matière de vente illégale d'objets. Sur les 5 fusils, 2 seulement ont été retrouvés. Les gendarmes ont également découvert du zamal. Le receleur a ainsi avoué fumer jusqu’à 15 joints par jour, pour un usage thérapeutique, afin de tenter de calmer la douleur causée par un de ses doigts sectionnés.



Avec un casier chargé de 9 mentions pour des faits de vol, menace de mort ou usage de stupéfiant, Jean-Luc a finalement été condamné à 4 mois de prison ferme et 600 euros d’amende. Didier, au casier vierge, a été condamné à 4 mois avec sursis "dans l’espoir qu’il ne recommence pas et qu’il change de fréquentations". Jérôme, 6 fois condamné par le passé, écope de 4 mois ferme. Tous trois devront également payer solidairement 300 euros à la victime.