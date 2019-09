Petits soldats de plombs contre Google...

Je ne suis pas là pour applaudir Google, encore que ça ne me déplaît pas. J'aime la réussite plus encore quand elle est spectaculaire. "Je reconnais du génie qu'à celui qui m'en donne!" disait quelqu'un. ça isole aussi parfois car le désert apparaît alors vite autour de soi et c'est là que je retourne dans mes bars à racailles. Juste pour rester dans la mesure d'appréciation.



Depuis, après le Général de Gaulle, la France n'a eu de cesse d'assurer le service après-vente de l'influence américaine en économie, comme gendarme du monde et en matière de télécommunications plus encore.



Google est né, la France et l'Europe comme les autres parties du monde servent de terrains de jeux et d'exploitations pour les Américains comme la savane africaine sert de terrains pour les tapeurs de balles, sans règles, ni lois, à la sauvage.



Dommage d'avoir tant attendu pour fixer des règles. C'est ignorer ce que peut représenter l'influence d'une situation antérieure, pour regagner du terrain. La passivité, le manque d'anticipation ne sont pas des qualités, mais plutôt une tare. La France et l'Europe en soufrent beaucoup de ces défauts.



Les envahisseurs viennent de partout et sont multiformes..les plus dangereux ne sont pas forcément ceux qui sont identifiables parce que déjà ds votre quartier.



Nb. C'est dimanche, la boutique est ouverte..et mon jour de production...je livre tout chaud comme le macatia à la boulangerie. Il faut venir chercher au fur et à mesure...ce ne sera pas consigné dans aucun ouvrage post-mortem. Ma pensée n'est pas à être momifiée. Il vaut mieux la saisir vivante!