Peugeot : la nouvelle 208 fait ses tests hivernaux…

Le 11/01/2019 | Par Jean Pierre Vidot | Lu 121

Elle sera l'une des stars du Salon de Genève, au mois de mars. L'une des voitures préférées des français, la Peugeot 208 devrait bénéficier d'une totale refonte pour affronter la concurrence… Une version GTi toute électrique est même dans les cartons…

Une GTi électrique

Sur les images dévoilées dans la presse nationale, la ligne est plus dynamique, avec une calandre plus horizontale avec un capot plus plat et des optiques qui s'inspirent de la dernière 508. Le gabarit est aussi plus imposant pour cette deuxième génération de 208, qui sera seulement proposée en cinq-portes. L'intérieur sera aussi entièrement revu et corrigé avec un petit volant et un écran tactile de dernière génération avec une instrumentation 100% numérique qui dominera une…